Fernando Alonso emociona a torcida com a vitória em casa

BARCELONA - Fernando Alonso emocionou a torcida espanhola hoje, no Circuito da Catalunha, ao vencer o GP da Espanha com sua Ferrari e reduzir significativamente a diferença que o separava do líder do Mundial, Sebastian Vettel, da Red Bull, apenas quarto colocado. Kimi Raikkonen, da Lotus, foi segundo pela terceira vez seguida na temporada e Felipe Massa, companheiro de Alonso, em bom trabalho, concluiu o pódio em terceiro lugar.

Curiosamente o asturiano celebrou a conquista, a segunda em Barcelona - a outra foi em 2006, com Renault -, de maneira bem menos intensa que no ano passado quando ganhou o GP da Europa, disputado nas ruas de Valência. O espanhol chorou como nunca se havia visto.

"A vitória aqui não era algo tão irreal. Sabíamos que nosso ritmo de corrida seria muito alto. Teríamos um dos melhores carros senão o mais rápido, enquanto em Valência, nas simulações que fizemos o máximo possível era um quinto lugar. Vencer lá foi totalmente inesperado e por isso mais emocionante", explicou Alonso. "De qualquer forma é sempre especial ganhar a corrida de casa. As últimas voltas foram longas, você quer que tudo acabe logo."

Alonso pode não ter feito a mesma festa de Valência, mas a torcida fez. "Foi maravilhoso ver aquelas pessoas celebrando. Sei que muitos fizeram sacrifícios financeiros, nesses momentos difíceis, para estar aqui", disse o piloto da Ferrari. No desfile em carro aberto antes da largada o espanhol solicitou que parassem seu automóvel para descer e ir saudar a torcida próxima à cerca de proteção.

A exemplo da maioria, Alonso optou por quatro pit stops. A Pirelli levou para Barcelona os novos pneus duros, mais duros que os anteriores, e os médios. "Tudo funcionou com perfeição. O carro, a equipe nos pit stops, a estratégia. Mas só senti que estava com a vitória na mão depois da última parada (na 49.ª volta de um total de 66) quando vi que estava na frente de Kimi."

A boa largada, comentou, foi fundamental. Saiu do quinto lugar no grid para o terceiro ainda na primeira volta, ao ultrapassar Raikkonen e Lewis Hamilton, da Mercedes, 12.º no final. "Por saber que tínhamos adversários que parariam uma vez menos era essencial ultrapassá-los logo."

Kimi Raikkonen, da Lotus, por seu carro degradar menos os pneus, fez um pit stop a menos, três, e se Alonso regressasse à pista depois da última parada atrás do finlandês não seria fácil ultrapassá-lo para ganhar a quinta etapa do campeonato. Mas Alonso saiu na frente e com 8 segundos de vantagem, daí compreender que seria bem pouco provável o piloto da Lotus deixá-lo para trás.

Com a vitória no GP da Espanha e a quarta colocação de Vettel, Alonso recuperou 13 pontos em relação ao tricampeão do mundo. Agora Vettel soma 89 pontos enquanto Alonso, terceiro, 72. Diante da sua regularidade em alto nível, uma vitória, três segundos lugares e um sétimo, Raikkonen é o vice-líder, com 85, apenas quatro a menos de Vettel.

"Ainda estamos na quinta etapa num campeonato de 19, há muita corrida pela frente", afirmou Alonso em relação à luta pelo título. "Nos meus quatro anos de Ferrari este é, como já disse, o que temos as maiores possibilidades de chegar nas provas finais em condição de sermos campeões."

Mas mandou um aviso explícito a Ferrari: "Temos de ser agressivos no desenvolvimento do carro". E cobrou mudanças já para o GP de Mônaco, próximo da temporada, dia 26. "Precisamos ser mais velozes na classificação. Aqui não foi tão importante, mas lá será."