Fernando Alonso espera 'surpresas' no GP de Mônaco

O espanhol Fernando Alonso, vencedor dos últimos dois GPs de Monte Carlo, disse nesta quarta-feira, que espera "surpresas" para a corrida deste domingo. O piloto reconheceu que sua equipe, a Renault, não tem sido competitiva na temporada. "Não estamos em um nível que nos possibilite a vitória em outros circuitos, imagina então em Monte Carlo que é o mais difícil. Mesmo assim tentarei sempre", disse Alonso. Alonso comentou que não gostaria de correr na chuva, "as coisas se complicam muito, eu prefiro a pista seca. E depois, tem também a questão da eletrônica (controle de tração). Para muitos a situação não será simples", lembrou. Alonso não está de acordo com a tese de que nas ruas estreitas do principado, o piloto conta mais que o carro. "É tão importante quanto a máquina, são 50% para cada. Tentaremos dar nosso máximo. Esperamos fazer uma boa qualificação e depois veremos. As surpresas em Monte Carlo são comuns".