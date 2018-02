Fernando Alonso melhora seu tempo em Jerez de la Frontera O piloto espanhol Fernando Alonso conseguiu ser um segundo e meio mais rápido nesta quarta-feira do que no dia 13 de janeiro, quando testou pela primeira vez o modelo R26 da Renault, no circuito espanhol de Jerez de la Frontera. A melhor volta de Alonso na estréia da Renault em janeiro tinha sido de 1min18s512, contra 1min16s956 registrado nesta quarta. O espanhol também foi o mais rápido do dia, seguido do inglês Jenson Button (Honda), que marcou a sua melhor volta em 1min17s114. O único brasileiro que esteve em Jerez fazendo testes foi Rubens Barrichello (Honda), cujo melhor tempo foi 1min17s492 em 60 voltas. Veja a classificação dos treinos desta quarta em Jerez: 1.º Fernando Alonso (ESP/Renault) - 1min16s956 (89 voltas) 2.º Jenson Button (ING/Honda) - 1min17s114 (58) 3.º Juan Pablo Montoya (COL/McLaren) - 1min17s273 (53) 4.º Pedro de la Rosa (ESP/McLaren) - 1min17s425 (109) 5.º Rubens Barrichello (BRA/Honda) - 1min17s492 (60) 6.º Nick Heidfeld (ALE/Sauber) - 1min17s588 (116) 7.º Jacques Villeneuve (CAN/Sauber) - 1min18s069 (91) 8.º Mark Webber (AUS/Williams) - 1min18s281 (86) 9.º Heikki Kovalainen (FIN/Renault) - 1min18s938 (77) 10.º Jarno Trulli (ITA/Toyota) - 1min19s430 (103) 11.º Ralf Schumacher (ALE/Toyota) - 1min19s681 (84) 12.º Nico Rosberg (ALE/Williams) - 1min19s965 (29) 13. Tiago Monteiro (POR/Midland) - 1min21s911 (29)