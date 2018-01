Fernando Alonso minimiza 4.º lugar no grid O piloto espanhol Fernando Alonso (McLaren), que largará neste domingo em quarto lugar no Grande Prêmio do Bahrein, minimizou a posição e afirmou que o importante são os pontos que marcar na corrida. "As duas primeiras filas são o que buscávamos. O importante são os pontos que conseguirmos marcar amanhã, não o de hoje", disse o líder do Mundial após o treino de classificação no circuito de Sakhir. "Continuo vendo muito difícil a vitória, como sempre. Se bem que na Malásia não esperávamos ganhar e depois tudo foi bem. Mas nem todas a corridas são iguais", analisou o bicampeão mundial.