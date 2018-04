Fernando Alonso não se arrepende de passagem pela McLaren

O piloto espanhol Fernando Alonso, que recentemente rescindiu contrato com a McLaren por desavenças dentro da equipe, disse nesta quinta-feira que não se arrependeu de ter defendido a escuderia inglesa na temporada 2007 da Fórmula 1. "Este ano tive a oportunidade de voltar a ser campeão, o que mostra que, deste ponto de vista, a troca da Renault pela McLaren foi uma boa decisão", comentou Alonso em entrevista ao site oficial da F-1. "A equipe fez um trabalho fantástico para ter um carro competitivo que me permitiu brigar pelo título até a última corrida e acabei a apenas um ponto do campeão. Por isso, acho que a temporada foi muito positiva", completou. "Sei que tive altos e baixos fora das pistas, mas isto acontece em qualquer lugar. Lembrarei deste ano pelas minhas quatro vitórias, obtidas em lugares importantes como Monza, onde nunca tinha vencido, e o segundo triunfo consecutivo em Mônaco", comentou. Perguntado sobre as causas que o impediram de ser tricampeão da F-1, Alonso disse: "Fui penalizado na Hungria, no Japão não terminei por um acidente e fui sétimo no Canadá e em Magny-Cours. Por isso não cheguei ao Brasil nas melhores condições para ser campeão", comentou. Mesmo sem escuderia definida para o ano que vem - tudo indica que ele voltará à Renault -, o piloto se diz otimista para a próxima temporada: "Aprendi algumas lições. Quando um piloto perde um campeonato, pensa por que o perdeu. O futuro já começou, e é agora que posso mudar as coisas", afirmou.