Fernando Alonso passa bem em hospital O piloto espanhol Fernando Alonso (equipe Renault), que sofreu acidente durante a disputa do GP do Brasil de F-1, está fora de perigo. Alonso foi removido do autódromo de Interlagos para o Hospital São Luís, no Morumbi, onde foi medicado. Ele teve ferimentos em uma das mãos, mas nenhum problema de maior gravidade foi constatado. O acidente que envolveu o piloto causou grande apreensão nos torcedores espanhóis. No exato momento de seu acidente, o empresário de Alonso era entrevistado por uma emissora daquele país. Ele demonstrou grande preocupação com o estado do piloto, após este conseguir sair do carro sem auxílio de ninguém, mas ter se encostado em um dos muros próximos à pista e praticamente ter ficado imóvel por alguns momentos até que um fiscal de pista se aproximou.