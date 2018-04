Fernando Alonso pode fechar com a equipe Honda em 2008

De acordo com a revista alemã Sport Bild, o piloto espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial, está muito próximo de assinar contrato com a Honda, equipe do brasileiro Rubens Barrichello. A publicação afirma que Alonso passou um dia inteiro na fábrica da Honda em Brackley, na Inglaterra, e fez uma rodada de testes nos carros da escuderia. O bicampeão está sem equipe após rescindir seu contrato com a McLaren no final da última temporada. Se for para a Honda, um dos pilotos titulares da equipe perderá o emprego. Além de Rubinho, a escuderia tem o inglês Jenson Button como piloto - a imprensa européia comenta que Button poderia ir para a McLaren. Alonso também negocia seu futuro com mais duas equipes: a Red Bull e a Renault. Porém, o espanhol tem encontrado problemas com o tempo de contrato. Ele quer assinar por apenas um ano, enquanto as escuderias querem um vínculo mais longo.