Fernando Alonso pode retornar à McLaren para 2008

O improvável pode acontecer na Fórmula 1. O piloto espanhol Fernando Alonso pode retornar à McLaren para a temporada 2008, segundo informou em sua edição desta quarta-feira o diário espanhol As. Alonso encontra dificuldades para encontrar uma equipe. Ele quer um contrato longo, mas Renault, Red Bull e Toyota, que manifestaram interesse no bicampeão, oferecem acordos de curta duração. Já a McLaren tem problemas para achar um substituto para o espanhol. Para retornar à equipe inglesa, Alonso teria exigido que a escuderia se comprometesse por escrito a atender suas exigências - a principal delas é a de ter liberdade para desenvolver uma estratégia de corrida diferente de Lewis Hamilton. Além disso, o chefe da McLaren, Ron Dennis, estaria recebendo pressão dos patrocinadores para que o espanhol retornasse, já que grande parte dos investidores da equipe são da Espanha e chegaram junto de Alonso, no final de 2006. O bicampeão mundial tinha contrato com a McLaren até o final de 2008, mas decidiu romper no último mês devido aos problemas de relacionamento com Hamilton. Se retornar, Alonso continuará a receber o mesmo salário.