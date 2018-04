Fernando Alonso rescinde seu contrato com a McLaren

Agora é oficial. O piloto espanhol, Fernando Alonso, não faz mais parte da escuderia McLaren, já que, após uma reunião na quinta-feira, ambos optaram pela rescisão contratual. Veja também: Galeria de fotos Livio Oricchio: Os caminhos de Alonso Vote: Fernando Alonso deveria acertar com qual equipe? A confirmação está no site oficial da escuderia anglo-germânica (http://www.mclaren.com/). "Todos na McLaren, especialmente os patrocinadores espanhóis, Banco Santander e Mutua Madrileña, querem desejar o melhor para Fernando Alonso. Ele é um grande piloto, mas por alguma razão a combinação entre a equipe e ele não deu certo", disse o chefe da equipe, Ron Dennis, O comunicado também contém uma frase do piloto espanhol, que confessou seu desejo em pilotar uma McLaren desde quando era garoto. "Desde que eu era um garoto, eu sempre sonhava em pilotar uma McLaren, mas certas coisas na vida não dão certo. Eu continuo acreditando que a McLaren é uma grande escuderia", disse Alonso, que continuou. "Sim, eu tive meus altos e baixos com a equipe durante a temporada, e não é segredo que nunca me senti em casa, e a decisão de hoje permite que tanto eu, quanto a McLaren, foque na temporada de 2008." Alonso, que é duas vezes campeão do Mundial de pilotos - ambos com a Renault -, tinha mais dois anos de contrato com a McLaren, mas sua saída deve-se ao tratamento que teria recebido de parte de equipe, que preferiu apoiar o novato Lewis Hamilton, que é inglês. Além disso, Alonso reclamava que os acertos de seu carro eram repassados para o carro de seu companheiro de escuderia, o que teria o deixado profundamente irritado. Dentro de tal clima, os dois pilotos criaram uma rivalidade que custou o título aos dois, já que Kimi Raikkonen, da Ferrari, venceu o Mundial por apenas um ponto de vantagem. Agora, o destino de Fernando Alonso é incerto. Muitos o colocam de volta na equipe Renault, já que Flávio Briatore, chefe da equipe, não esconde sua admiração pelo piloto. Outros acreditam que a Toyota é a favorita por apresentar um planejamento arrojado para a próxima temporada. BMW e Red Bull Racing também estão na briga para contar com o piloto. Já a McLaren não dá pistas de quem assumirá a vaga aberta, mas o favorito, no momento, é Nico Rosberg, filho do ex-piloto Keke Rosberg.