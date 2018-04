Fernando Alonso se diz 'entusiasmado' por retornar a Suzuka

SUZUKA - O piloto espanhol Fernando Alonso, da Renault, disse se sentir "entusiasmado" por retornar no próximo final de semana ao circuito de Suzuka para o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, que volta à pista depois de três anos.

"Estou realmente entusiasmado por retornar a este incrível circuito, que é um dos meus favoritos. Tenho muito boas lembranças de Suzuka", disse nesta terça-feira Alonso, em nota divulgada pela Renault.

Terceiro colocado no GP de Cingapura, disputado no último domingo, o espanhol lembrou que venceu em Suzuka em 2006 e da "batalha" que travou na pista japonesa com o alemão Michel Schumacher quando este ainda era piloto da Ferrari.

"Acho que todos os pilotos gostam das curvas de alta velocidade de Suzuka e, para os engenheiros, a pista representa um grande desafio técnico", acrescentou.

Por fim, Alonso disse que a Renault pode se sentir "muito orgulhosa" com o pódio em Cingapura, o primeiro da temporada.

"Nós o merecíamos porque tivemos muito azar este ano e perdemos muitas oportunidades. É uma grande recompensa por todo o esforço realizado na pista e nas fábricas", disse o espanhol.