Fernando Alonso vence na Hungria e entra para a história da F-1 Fernando Alonso, da Renault, venceu o GP da Hungria de Fórmula 1, neste domingo, e colocou seu nome na história da principal categoria do automobilismo. Aos 22 anos e 26 dias, Alonso tornou-se o piloto mais jovem e o primeiro espanhol a ganhar uma corrida de F-1. O finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, terminou em segundo, seguido pelo colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams. Ralf Schumacher, seu companheiro de equipe, completou a prova em quarto, enquanto seu irmão Michael Schumacher, da Ferrari, foi só o oitavo colocado. Rubens Barrichello sofreu um acidente na 19ª volta, após sua Ferrari perder a roda traseira esquerda. O piloto brasileiro nada sofreu. Com este resultado, Schumacher segue na liderança do campeonato, com 72 pontos, contra 71 de Montoya e 70 de Raikkonen. Restam três etapas para o fim da temporada: Monza, Indianápolis e Suzuka.