Fernando Haddad confirma F-1 em Interlagos até 2020

SÃO PAULO - O prefeito Fernando Haddad garantiu que a Fórmula 1 terá o Autódromo de Interlagos como palco do GP do Brasil até a temporada 2020. A confirmação veio neste sábado, durante vistoria ao circuito do Anhembi, que recebe a Indy no próximo fim de semana. Segundo Haddad, a minuta para a renovação do contrato já foi enviada para organização da prova. No mês passado, o promotor da F-1, Bernie Ecclestone, declarou que a categoria não voltaria à capital paulista caso o autódromo não passasse por significativas melhorias.

Por isso, uma das condições para a renovação do contrato é de que o local receba diversas obras já para essa temporada. "Queríamos uma renovação por longo tempo para que tivéssemos a garantia de que poderíamos fazer grandes investimentos em Interlagos", declarou Haddad. Geralmente os contratos com a FIA eram de cinco anos. Entre outras mudanças, será construída uma nova área de boxes na Reta Oposta, além da amplicação do paddock. Estima-se que a obra tenha um custo de R$ 120 milhões.

Ainda de acordo com o prefeito de São Paulo, para finalizar a confirmação da proposta, é preciso apenas adequar os trâmites burocráticos, acordos que devem ser finalizados no próximo mês. O atual contrato prevê que a corrida seja realizada em Interlagos até 2014. Em entrevista ao Estado recentemente, Ecchestone deixou bem claro que se a prefeitura paulista não se manifestasse sobre as reformas de Interlagos, dificilmente o contrato com o Brasil seria renovado. A pressão funcionou.