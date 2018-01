Ferran analisa acidente a 300 km/h Quem viu Gil de Ferran estampar seu Penske contra o muro do Autódromo de Chicago domingo passado e sair de maca, desacordado, percebeu que o campeonato tinha acabado para ele. Mas o próprio piloto não se deu conta, até porque não tinha idéia do que estava acontecendo. Até hoje não sabe, diga-se de passagem. Só quando Henry Bock, diretor-médico da IRL, proibiu-o de disputar o GP do Texas (última corrida do ano, amanhã) ele se deu conta de quanto o acidente foi grave. Até agora não se conforma. Leia mais no Jornal da Tarde