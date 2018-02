Ferran deixa hospital após acidente O brasileiro Gil de Ferran, da equipe Penske, deixou hoje o hospital Good Samaritan Regional Medical Center, em Phoenix, depois de sofrer grave acidente, batendo o carro em um muro, na volta 187 do GP de Phoenix da IRL, domingo. F Ferran sofreu uma pequena fratura em uma vértebra lombar, mas permaneceu consciente, conversando com familiares e membros da equipe. O pioto voltou para casa, em Fort Lauderdale, na Flórida, em avião particular da Penske.