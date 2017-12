Ferran é mais rápido em treino livre O brasileiro Gil de Ferran, da Penske, foi o mais rápido nos treinos livres para o GP de Detroit de Fórmula Indy, disputados neste sábado, fazendo a melhor volta em 1min14s043. Hélio Castro Neves, seu companheiro de equipe e compatriota, fez o segundo melhor tempo (1min14s239). E o escocês Dario Franchitti, da Green, o terceiro (1min14s517). Ainda neste sábado serão disputados os treinos classificatórios para a definição do grid. Os três carros são equipados com motor Honda, fábrica que, ao lado da Ford, boicotou o treino da manhã de sexta-feira em protesto contra uma decisão dos organizadores, que decidiram implantar um espaçador na base da válvula pop off, que regula a pressão do turbo, atendendo a um pedido da Toyota, que suspeitava de fraude das duas concorrentes. Assim como no treino da tarde de sexta, neste sábado todas as equipes participaram. Durante o treino, a Cart, que organiza o campeonato, distribuiu um comunicado para anunciar que o protesto da Honda foi indeferido por unanimidade, após ser apreciado por três juízes da entidade. A Honda tem três dias úteis para apelar. O treino classificatório será disputado logo mais, às 14h45. E a corrida está marcada para domingo, às 15h (horários de Brasília). A Record e a DirecTV transmitem ao vivo.