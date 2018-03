Ferran toma ponta de Helinho na IRL O brasileiro Gil de Ferran é o novo líder da temporada da Indy Racing League. Ele chegou à primeira posição no campeonato com o segundo lugar na 10.ª etapa, sábado à noite, em Nashville. Gil tem, agora, 347 pontos, contra 337 de seu companheiro de Penske e antigo líder, o também brasileiro Hélio Castro Neves, 9.º colocado na corrida. O vencedor em Nashville foi o americano Alex Barron, da Blair, que completou as 200 voltas em 2h01min52s. Foi a primeira vitória de Barron na categoria. O americano Sam Hornish Jr., da Panther, chegou em terceiro lugar, mesma posição que ocupa no campeonato ? 333 pontos. Raul Boesel, correndo pela Bradley, foi o quinto no GP de Nashville. Felipe Giaffone, da MoNunn, terminou em sétimo e está em quarto na temporada (295 pontos). Airton Daré não completou a prova e caiu para sexto lugar na classificação (239), atrás de Barron (243). Boesel disputou somente algumas etapas e soma 75 pontos, em 23.º lugar.