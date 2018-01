Ferran treina na IRL em ritmo de despedida Gil de Ferran vai para o oval de Fontana nesta sexta-feira para os primeiros treinos livres da IRL consciente de que é a penúltima corrida que vai disputar na categoria, antes de se retirar das pistas. O brasileiro da Penske está em quarto lugar no campeonato, com 422 pontos, e acredita ser esta a prova que dará um desenho mais claro de quem ficará com o título da temporada. Cinco pilotos estão na briga. A liderança é de seu compatriota e companheiro de equipe, Hélio Castroneves (439) seguido do neozelandês Scott Dixon (427), do também brasileiro Tony Kanaan (425) e do norte-americano Sam Hornish (398). O piloto vai à pista para as primeiras atividades nesta sexta-feira, das 13 às 14h30 e das 17h30 às 19 horas. No sábado, mais um treino livre das 13 às 14h e a classificação às 15 horas. À noite acontece nova sessão dos treinos livres das 20h45 às 21h15 e no domingo, a corrida às 16 horas. ?Na última semana testamos o carro no California Speedway e evoluímos muito?, disse. ?Fontana é decisiva para o campeonato e precisamos andar bem para ganhar o título no Texas, e quem sabe, encerrar a minha carreira no topo?.