Ferrari, Red Bull e McLaren testarão pneus de chuva da F-1 na França

Esses testes vão ser realizados no circuito de Paul Ricard, na França, nos dias 25 e 26 de janeiro. E, como explicou a Pirelli, "pneus de chuva diferentes estarão sendo avaliados", em um esforço concentrado para compreender melhor o funcionamento desses compostos.

Além disso, seguindo o que determina o regulamento da Fórmula 1, as equipes não poderão utilizar os carros da temporada 2016. Novas informações sobre os pilotos que vão testar os pneus deverão ser revelados em breve, de acordo com a Pirelli. "Detalhes sobre os pilotos participantes estão sendo definidos para serem disponibilizados nos próximos dias", afirmou a fornecedora de pneus.

A temporada 2016 da Fórmula 1 vai ser aberta em 20 de março com a realização do GP da Austrália no circuito de Melbourne.