Ferrari adia a estréia do F2003-GA E a Ferrari voltou atrás. Salvo nova decisão, pouco provável a esta altura, mas não impossível tratando-se da Fórmula 1, Michael Schumacher e Rubens Barrichello vão disputar o GP de San Marino, dia 20, em Ímola, com o modelo velho, F2002. Jean Todt, diretor-esportivo, e depois Michael Schumacher chegaram a anunciar que a equipe italiana iria "correr em casa" com o carro novo. Mas os resultados obtidos nas simulações de corrida, nos últimos dias, levaram Jean Todt e Ross Brawn, diretor-técnico, decidirem pelo adiamento da estréia do F2003-GA para a etapa de Barcelona, dia 4 de maio. Leia mais no Estadão