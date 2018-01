Ferrari admite fazer teste com Rossi O presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, convidou o campeão mundial da categoria MotoGP, Valentino Rossi, para realizar um ?teste? com um carro da escuderia. A Itália está em festa pela conquista do título mundial dos ferraristas (piloto e construtores) e deve reunir Rossi, Rubens Barrichello e Michael Schumacher no ?Ferrari Day?, no próximo domingo. Em entrevista à uma rádio local, o dono da equipe garantiu ser possível realizar o desejo de Valentino Rossi. ?Se ele se diz em condições de pilotar, creio que merece uma chance. Embora seja muito difícil trocar duas por quatro rodas, ainda mais hoje, Valentino é um grande campeão e símbolo de uma terra de motores?.