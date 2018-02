Ferrari ainda estuda estréia do F2005 Michael Schumacher finalmente testou o modelo F2005, o novo carro com o qual a Ferrari espera voltar à rotina de vitórias na Fórmula 1. A exemplo do que Rubens Barrichello fez na terça-feira, o piloto alemão treinou no circuito de Mugello, na Itália. Completou 81 voltas nesta quarta, sendo a melhor em 1m21s233 - o brasileiro havia registrado 1m21s435. "Pilotar um modelo novo é sempre um prazer, principalmente agora, depois de tudo o que se passou na Malásia", disse Schumacher, lembrando da última etapa do campeonato. Domingo passado, no circuito de Sepang, ele teve muito trabalho para conseguir o 7º lugar na segunda etapa da temporada - e Rubinho nem completou a prova. Schumacher demonstrou ter gostado do F2005. "O que já dá para dizer é que o carro é um passo à frente em comparação ao modelo que estamos usando", disse o alemão, dono de 7 títulos mundiais de Fórmula 1. Nos próximos dias, o diretor-técnico Ross Brawn e o diretor-geral Jean Todt irão decidir, juntamente com os pilotos, se a Ferrari irá antecipar a estréia do F2005 para a próxima etapa da temporada, dia 3 de abril, no GP do Bahrein. Como o novo regulamento da Fórmula 1 obriga o uso do mesmo motor em duas provas, se a Ferrari não utilizar o novo carro no Bahrein, só poderá utilizá-lo pela primeira vez no GP da Espanha, dia 8 de maio, justamente quando estava prevista a sua estréia. Afinal, na corrida seguinte, dia 24 de abril em Ímola, seus carros terão de ter os mesmos motores da etapa de Bahrein. E o motor do F2004M não se encaixa no do F2005.