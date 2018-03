Ferrari anda muito e assusta rivais Michael Schumacher pode mesmo estar com a razão, quando afirma que a Fórmula 1 ainda não conhece o verdadeiro potencial da nova Ferrari F2003-GA. Nesta sexta-feira, na sessão pré-classificatória do GP da Áustria, o piloto alemão e Rubens Barrichello, primeiro e segundo, voltaram a estabelecer diferenças assustadoras para seus principais adversários, os pilotos da McLaren e da Williams, como na temporada passada. Neste sábado será definido o grid. Depois desta sexta, parece haver pouco espaço para grandes surpresas. Com o tempo de 1min07s908, média de 229,3 km/h, melhor que a pole position de Rubinho em 2002, com 1min08s082, Schumacher deixou não só os pilotos e dirigentes da McLaren e da Williams preocupados como também os promotores do Mundial, além da própria torcida que gosta de assistir a belas disputas. E para esnobar, comentou ter tido sorte na última curva, quando sua Ferrari lançou-se perigosamente de traseira, fazendo-o perder de dois a três décimos de segundo. "Por pouco não fiquei sem controle." Apesar de Mark Webber, da Jaguar, ter sido terceiro, a 604 milésimos do campeão do mundo, e da dupla da BAR, Jacques Villeneuve e Jenson Button, obter o quarto e quinto tempos é quem pode, se mudar tudo até domingo, tentar lutar com a Ferrari. Juan Pablo Montoya, David Coulthard e Kimi Raikkonen, classificaram-se em sexto, sétimo e oitavo. Os três com um tempo cerca de um segundo pior que o alemão. Ross Brawn, diretor-técnico da Ferrari, abriu um enorme sorriso quando Schumacher fechou a volta, logo depois de Raikkonen, o líder do Mundial, com uma diferença de um segundo e 70 milésimos melhor. "Nossos dois pilotos cometeram erros em suas voltas lançadas, o que significa que podíamos ser mais rápidos." Rubinho registrou 1min08s197, a 279 milésimos do companheiro. Mas tão eficiente quanto o novo carro da Ferrari foi o trabalho da Bridgestone. Os japoneses desenvolveram para o time italiano um novo pneu que, ao menos em uma volta, mostrou-se perfeito. A corrida, deste domingo, terá 71 voltas o que pode, ao menos na teoria, reverter a situação. A Ferrari fez três pit stops em Barcelona, etapa anterior à da Áustria, porque seus pneus traseiros apresentavam elevada degradação. Os pneus Michelin, da McLaren e da Williams, costumam oferecer maior autonomia. Neste sábado, na classificação, as escuderias já darão sinais do que farão domingo, uma vez que o volume de gasolina escolhido servirá para a tomada de tempo e o começo da prova. Como perde-se pouco tempo no circuito A1-Ring para entrar nos boxes, realizar o pit stop e retornar à corrida, a exemplo de Barcelona, por causa do traçado desses acessos, é bem possível que vários pilotos partam para três paradas, como no GP da Espanha. Montoya não só não reclamou no sexto tempo, 1min08s839, como elogiou a evolução do modelo FW25. "Nos reunimos na sede da equipe, quarta-feira, por duas horas e meia, para diagnosticar o que acontece conosco", explicou. A última vitória da Williams foi no GP da Malásia do ano passado e Montoya obteve apenas um pódio este ano. O colombiano pensa que em condição de corrida, domingo, terá desempenho bem distinto do de Barcelona. Seu companheiro, o bola fora da Fórmula 1, Ralf Schumacher, de novo errou e acabou na caixa de brita. Neste sábado será o primeiro a sair para a classificação. O líder do campeonato, Raikkonen, atribuiu a enorme diferença para Schumacher ao acerto equivocado da sua McLaren e não à velocidade da Ferrari F2003-GA. "Hoje foi apenas um treino para aquilo que conta de verdade amanhã (17) e domingo." Raikkonen já faz abertamente pressão para a equipe estrear o novo carro, MP4/18, que irá para a pista na próxima semana, em Paul Ricard, na França. A temperatura nesta sexta-feira, durante a pré-classificação, variou de 12 a 15 graus, momento mais quente do dia. Durante a noite a temperatura chega à casa do zero grau.