Ferrari apresenta carro para temporada 2014 com detalhes em preto

MARANELLO - A Ferrari apresentou neste sábado, através da internet, o seu carro para a temporada 2014 da Fórmula 1, e a alteração mais visível é a presença de um contorno preto em meio ao predomínio da tradicional cor vermelha. O F14 T, 60º carro da equipe na principal categoria do automobilismo mundial, teve o seu nome escolhido por votação no site da escuderia.

O carro também chama a atenção pelas soluções adotadas para se adequar ao novo regulamento da Fórmula 1, como aconteceu com as outras equipes. Assim, o F14 T possui o bico em degrau bem baixo e, principalmente, com o formato bastante largo na ponta.

"Que eu me lembre, o desafio técnico é o maior que vimos nos últimos dez anos na Fórmula 1", disse o chefe da equipe Ferrari, Stefano Domencali. "Conectado ao desafio, há a oportunidade de se certificar de que este desafio será levado ao caminho certo pelo nosso grupo de engenheiros", completou.

O desenvolvimento do F14 T começou há mais de dois anos, e é o primeiro carro a ser influenciados por novo chefe técnico da Ferrari, James Allison, após trocar a Lotus pela equipe no ano passado.

O F14 T fará sua estreia oficial na próxima terça-feira, quando os testes de pré-temporada começam com o primeiro dos quatro dias de treinos no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. "Com certeza eu estou esperando que os primeiros dias de testes sejam um desafio para todos, há um monte de coisas a serem testadas, um monte de coisas a serem verificadas", acrescentou Domenicali.

A equipe italiana espera que o retorno dos motores turbo à Fórmula 1 nesta temporada possa ajudá-la a conquistar seu primeiro título em seis anos. O finlandês Kimi Raikkonen, de volta à Ferrari, faturou o último Mundial de Pilotos pela escuderia em 2007. No ano seguinte, a equipe ganhou pela última vez o Mundial de Construtores.

O espanhol Fernando Alonso vai disputar a sua quinta temporada pela Ferrari, tendo terminado em segundo lugar no Mundial de Pilotos em três dos últimos quatro anos. Já Raikkonen, substituto do brasileiro Felipe Massa, está de volta após ficar dois anos fora da Fórmula 1 e depois correr os dois seguintes pela equipe Lotus.

No Mundial de Construtores do ano passado, a Ferrari terminou em terceiro lugar, atrás de Red Bull e Mercedes. A temporada 2014 da Fórmula 1 será aberta no dia 16 de março, quando será realizado o GP da Austrália, no circuito de Melbourne.