Ferrari apresenta novo carro no dia 25 A Ferrari anunciou nesta sexta-feira que irá apresentar oficialmente no dia 25 de fevereiro o seu carro para a temporada 2005 da Fórmula 1. O evento irá acontecer na fábrica da equipe, em Maranello, na Itália. Apesar do lançamento, a Ferrari só vai estrear o modelo de 2005 a partir da 5ª etapa da temporada, na Espanha, dia 8 de maio. Antes, já a partir do dia 6 de março, quando o campeonato começa com o GP da Austrália, a equipe terá uma adaptação do carro usado no ano passado. Com esse novo carro, pilotado pelo alemão Michael Schumacher e o brasileiro Rubens Barrichello, a Ferrari espera manter sua hegemonia na Fórmula 1. Afinal, a equipe italiana conquistou os últimos 6 títulos de construtores.