Ferrari apresenta novo modelo dia 6 A Ferrari vai apresentar o seu novo modelo para a temporada 2002 de Fórmula 1 no próximo dia 6 de fevereiro, na cidade de Maranello, na Itália, sede da escuderia. O anúncio foi feito pelo diretor da Ferrari, Jean Todt, durante o ?Wrooom 2002?, em Madonna di Campiglio. Todt disse que o modelo de Schumacher será ?completamente novo?, mas terá alguns pontos em comum com o do ano passado.