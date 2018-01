Ferrari apresenta novo modelo nesta 6ª A Ferrari apresenta nesta quinta-feira, em Maranello, o carro que Michael Schumacher e Rubens Barrichello irão utilizar a partir do GP da Espanha, dia 8 de maio. Se o modelo do início do Mundial, F2004M, o do ano passado adaptado ao regulamento deste, mostrar-se muito mais lento que as novas Renault e McLaren, a nova Ferrari pode estrear antes. A Ferrari de 2005 representa o primeiro passo da reestruturação técnica da equipe. Com a aposentadoria do projetista Rory Byrne, no fim de 2006, outro engenheiro já concebeu o novo carro, o italiano Aldo Costa, ainda sob a supervisão de Byrne.