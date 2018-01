Ferrari apresenta o "carro do hexa" A Ferrari apresentou nesta sexta-feira, em Maranello, o carro para a temporada 2003 com o qual o alemão Michael Schumacher vai em busca do histórico título de hexacampeão mundial. O novo carro foi batizado de F2003-GA, uma homenagem ao ex-presidente do Grupo Fiat, Gianni Agnelli, morto no dia 24 de janeiro, aos 81 anos. O F2003-GA está sendo considerado o ?mais belo? modelo já construído pela Ferrari. Em linhas gerais, o veículo segue a concepção dos últimos anos, mas apresenta novas soluções técnicas, com um novo motor, mais resistente e mais potente. O carro pesa 600kg, tem 4,545m de comprimento, 1,796m de largura e 959mm de altura. O novo motor, denominado 052 de 10 cilindros em V tem 40 válvulas. O novo carro deverá fazer o primeiro teste de pista na segunda-feira em Fiorano. A Ferrari decidiu que pelo menos para as primeiras três corridas da temporada 2003, os pilotos Michael Schumacher e Rubens Barrichello deverão usar o carro da temporada passada.