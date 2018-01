Ferrari apresenta o seu novo carro A Ferrari apresentou oficialmente nesta terça-feira o seu novo carro, para a disputa da temporada 2006 da Fórmula 1. Rompendo uma tradição, o modelo recebeu o nome de ?248 F1? - a expectativa é que se chamasse F2006, seguindo uma tendência dos últimos anos. O nome escolhido é uma referência às caraterísticas técnicas do novo carro: motor de 2,4 litros e 8 válvulas. Assim, será com o ?248 F1? que o alemão Michael Schumacher e o brasileiro Felipe Massa irão para a pista nesta temporada, em busca do título da Fórmula 1. Apresentado no circuito de Mugello, na Itália, o novo carro é bem diferente do antigo F2005, que fracassou na temporada passada. Com ele, a Ferrari espera voltar a ser competitiva, equilibrando as forças com a Renault e a McLaren, que dominaram o campeonato de 2005. O novo carro já tinha sido testado no mês passado na pista de Maranello, que pertence à Ferrari, mas o treino foi fechado para a imprensa. Já nesta terça-feira, Schumacher deu algumas voltas com ele no circuito de Mugello, após a apresentação oficial. A temporada 2006 da Fórmula 1 começa no dia 12 de março, com o GP do Bahrein.