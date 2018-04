Ferrari apresenta seu novo carro de Fórmula 1

Em uma cerimônia luxuosa na fábrica de automóveis da empresa, tendo ao fundo operários montando veículos comerciais, os pilotos Fernando Alonso e Felipe Massa ajudaram a arrancar as capas para revelar o carro com o qual a equipe italiana espera reconquistar o campeonato mundial.

"Esta é uma temporada muito importante para nós", disse à plateia o diretor da equipe, Stefano Domenicale, que no ano passado viu a Ferrari terminar em apenas quarto lugar no campeonato de construtores. "Estamos saindo de uma temporada que não foi positiva. Temos o potencial de fazer tudo bem."

O carro apresentado é mais comprido que o do ano passado, já que a proibição do reabastecimento no meio das corridas levou à inclusão de um tanque de combustível muito maior, que tem quase o dobro do tamanho do tanque do ano passado e, de qualquer maneira, foi redesenhado para tentar aumentar a performance do carro.

Como todos os modelos F1 deste ano, as rodas dianteiras são mais estreitas, e os freios foram modificados, já que o carro, com mais combustível, vai pesar muito mais no início das corridas do que pesava antes.

O motor é do tipo 056, o chassis é de fibra de carbono e estrutura composta e com desenho de colmeia, enquanto o difusor é muito maior.

As cores vermelhas tradicionais da Ferrari ainda dominam, mas as asas são brancas este ano para destacar o nome do banco espanhol Santander, o novo patrocinador principal.

A Ferrari tem outra nova influência espanhola, na forma do bicampeão mundial Fernando Alonso, vindo da Renault, enquanto Massa está em plena forma novamente depois de sofrer ferimentos na cabeça que puseram sua vida em risco no Grande Prêmio da Hungria, em julho.

"Temos dois pilotos novos", disse Domenicale, sorrindo. "Temos dois pilotos extraordinários do ponto de vista profissional e pessoal."

Massa deve dar uma saída rápida com o novo carro ainda nesta quinta-feira para a filmagem de um vídeo promocional, mas testes não serão permitidos até o início das sessões oficiais para todas as equipes, em fevereiro, na Espanha.

"Depois de tudo o que aconteceu em 2009, esta é uma apresentação especial para mim", disse o brasileiro. "Espero que este seja realmente um carro competitivo e que possamos brigar pelo título novamente."

Alonso, que descreveu o carro como "um sonho", acrescentou: "Esta é minha primeira apresentação na Ferrari. É um momento de emoção. Estamos preparados para assumir a responsabilidade de tirar 100 por cento de aproveitamento deste carro."