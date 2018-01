Ferrari assina acordo com FOM e FIA A temporada nem começou e a Ferrari já conseguiu mais um título: a de equipe mais surpreendente da Fórmula 1. Nesta quarta-feira o time de Maranello anunciou, contra todas as expectativas, que assinou a prorrogação do Acordo da Concórdia com a Formula One Management (FOM), de Bernie Ecclestone, e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), de Max Mosley, até o fim de 2012. Um campeonato paralelo de Fórmula 1 a partir de 2008, usado sempre como ameaça pela Grand Prix World Championship (GPWC), da qual a Fiat, proprietária da Ferrari, fazia parte, caiu por terra. Renault, BMW e Mercedes, as outras montadoras da GPWC, ficaram isoladas. Só uma razão explica essa nova postura da escuderia italiana: Bernie Ecclestone ofereceu à Ferrari uma participação bem maior no arrecadado com a venda dos direitos de TV, reivindicação maior das equipes e motivo da criação da GPWC. Estima-se que a holding que controla esses direitos, Slec, fature cerca de US$ 700 milhões por ano com a sua comercialização e outras fontes de renda. Montezemolo tinha uma frase pronta quando questionado sobre a GPWC: "O que está errado na F-1 é os times terem de dividir 47% do arrecadado com a venda dos direitos e o senhor Ecclestone e seus sócios, os bancos, ficarem com 53%." O anúncio desta quarta indica que Ecclestone fez um acordo particular com a Ferrari, o que, agora, obriga Renault, BMW e Mercedes a seguirem o mesmo exemplo. Perderam qualquer poder de reivindicação. O campeonato de Ecclestone já garantiu a Ferrari. "É bastante satisfatório que FIA, FOM e Ferrari, única organização que disputa o Mundial desde a sua origem, tenham chegado a esse acordo, o que dará estabilidade para o futuro da competição", afirmou Montezemolo. "Definimos o futuro da F-1", disse Ecclestone, enquanto Mosley comentou: "O acordo entre a empresa que controla os direitos da F-1 e o seu time mais antigo é significativo, garante a continuidade do Mundial mais importante da FIA." Ecclestone já adiantou, também, estar em contato com as demais montadoras. "Com minha proposta elas vão passar a receber muito mais dinheiro também. Nossas conversas por telefone têm sido positivas." Por absoluta impossibilidade de levar adiante o projeto da GPWC, Renault, BMW e Mercedes terão de aceitar a oferta de Ecclestone. É melhor do que tentar prosseguir com os planos do campeonato paralelo, agora esvaziado pela saída da Ferrari. Ecclestone introduziu um racha no grupo que ameaçava rachar a F-1. O que surpreende é o fato de a GPWC ter buscado até agora soluções conjuntas e, de repente, a Ferrari anunciar um acordo particular, deixando a GPWC à deriva. Essa nova posição parece estar relacionada também com o isolamento a que as nove demais equipes da F-1 submeterem a Ferrari quando, durante o GP Brasil, reunidas, exigiram que os italianos concordassem com a redução drástica no número de testes. A Ferrari não assinou e ainda os deixou, agora, sem saída. Subestimaram o poder de fogo da escuderia de Michael Schumacher. Custou caro.