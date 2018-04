Ferrari atribui acidente a problema no carro de Massa A Ferrari afirmou neste domingo que o acidente sofrido por Felipe Massa durante o GP de Mônaco pode ter origem em uma falha no carro. Um "problema" no lado esquerdo da asa dianteira poderia ter originado o erro que levou o brasileiro a acertar com força a barreira de proteção na 30ª volta da corrida nas ruas de Montecarlo.