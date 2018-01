Ferrari com carro velho na Austrália Michael Schumacher e Rubens Barrichello vão disputar a etapa de abertura do Mundial, dia 3 em Melbourne, na Austrália, com a Ferrari F1-2001, modelo campeão do mundo, ano passado, com o alemão. A equipe italiana anunciou hoje, oficialmente, que não vai utilizar o carro projetado para esta temporada, o F2002. "O novo monoposto demonstrou ser muito veloz logo nos primeiros treinos, mas não dispomos de tempo para termos a certeza de que ele suportaria sem quebras a primeira etapa do campeonato", explicou o diretor esportivo da equipe, Jean Todt. O dirigente francês disse que a F1-2001 mostrou nos testes de inverno ser ainda um modelo "muito rápido e resistente." Os testes com a F2002, no entanto, prosseguirão amanhã em Mugello, apenas com Schumacher. A partir de segunda-feira, a Ferrari testará por três dias no circuito Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, com o carro novo e o do ano passado, como preparação para o seu uso em Melbourne. Da estréia na pista de Fiorano, domingo, até hoje, em Mugello, Schumacher percorreu 790,4 quilômetros com a F2002. Houve apenas uma quebra significativa: a do novo câmbio, quinta-feira. Hoje o alemão deu apenas 12 voltas, sob chuva. Mosley - O presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) admitiu que se a crise econômica mundial causar o fechamento de mais equipes de F-1, como a Prost Grand Prix, gerando grids com menos de 16 carros, a entidade autorizará a participação de carros da Fórmula 3000 nas provas de F-1. Max Mosley comentou também não acreditar que Bernie Ecclestone, promotor da F-1, comprará de volta a parte do alemão Leo Kirch na holding que detém os direitos da F-1, a Slec. "Não vejo motivo para Bernie desejar readquirir a porcentagem de Kirch." O empresário alemão teria cerca de 75% da Slec enquanto Ecclestone, 25%. Segundo Mosley, as montadoras que investem na F-1 e formaram uma associação, Fiat, Ford, Renault, BMW e Mercedes, farão uma oferta a Kirch. Há muito elas reivindicam uma participação na Slec.