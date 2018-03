Ferrari comemora estréia do novo carro No pódio do circuito da Catalunha, em Barcelona, Michael Schumacher ergueu os dois braços, pulou e festejou como há muito tempo não fazia. Deu tudo certo para ele no GP da Espanha. Com sua a vitória e o abandono do finlandês Kimi Raikkonen, o alemão encostou na liderança do campeonato. E ainda teve a estréia vitoriosa do novo carro da Ferrari, o F2003-GA. "Sabia que uma hora aconteceria com ele (Raikkonen) o que se passou comigo em Interlagos. E foi já hoje", comemorou Schumacher, feliz por ter chegado aos 28 pontos no campeonato, apenas quatro a menos que finlandês da McLaren. "Começar vencendo com o F2003-GA é fantástico, assim como para o campeonato." Mas a nova Ferrari não mostrou ser tão dominante quanto o carro do ano passado, o F2002. Afinal, o piloto Fernando Alonso não deixou Schumacher abrir grande vantagem, chegou em segundo lugar com a Renault e levou ao delírio os 90 mil torcedores que lotaram o circuito da Catalunha. "Para ser um fim de semana perfeito faltou apenas Rubens Barrichello classificar-se em segundo", lamentou o alemão, lembrando que o brasileiro foi o terceiro colocado. "Não estou surpreso com o desempenho deles (Renault) porque vi nos treinos que seriam muito fortes hoje", disse Schumacher depois da corrida. "Se estivesse com o carro velho não daria para ganhar", reconheceu o pentacampeão mundial, que conseguiu a 66ª vitória da carreira. Mal começo - Schumacher e Rubinho quase bateram na largada da prova deste domingo. "Eu não esperava ver Rubens por fora, ele realmente freou tarde na reta. Eu estava por dentro, na parte suja, e depois de tocar a zebra, minha Ferrari escorregou para fora, espremendo-o", contou o alemão. Os dois lutavam pela liderança. "Nunca ficamos tão próximos e não estou seguro de não tê-lo tocado." O incidente foi minimizado com a vitória de Schumacher e a estréia vitoriosa do F2003-GA. "Nossos mecânicos realizaram um trabalho excepcional. Não é fácil adaptar-se a um carro novo com o Mundial já iniciado", elogiou o diretor-técnico da equipe, Ross Brawn.