Ferrari comemora recuperação de Felipe Massa

MARANELLO - A Ferrari divulgou um comunicado nesta segunda-feira em que comemora a recuperação de Felipe Massa. O principal diretor da equipe italiana, Stefano Domenicali, esteve em São Paulo no domingo para visitar o piloto brasileiro e disse ter ficado muito feliz com o que viu.

Veja também:

'Não tenho medo de voltar a correr', diz Felipe Massa

"Felipe está em excelente forma e sua recuperação está indo muito bem", atestou Domenicali, após a visita ao piloto brasileiro, que sofreu grave acidente no dia 25 de julho, durante o treino do GP da Hungria de Fórmula 1. "Estou muito feliz com o estado de Felipe."

Assim como o próprio Massa disse no domingo, Domenicali avisou que ainda não é hora de fazer previsões sobre o retorno do piloto brasileiro às pistas. "Vamos ser pacientes e dar um passo de cada vez, sem qualquer pressa", explicou o chefe da equipe Ferrari.

Feliz pelo apoio que tem recebido tanto da equipe quanto dos fãs, Massa revelou que não ficou abalado pelo acidente que sofreu, que o deixou 11 dias internado. O brasileiro, inclusive, admitiu que deseja voltar logo às pistas e que não terá medo de acelerar novamente a sua Ferrari.