Ferrari confirma F-2005 para Bahrein A Ferrari confirmou nesta quinta-feira que vai usar o modelo F-2005 já no próximo Grande Prêmio de Bahrein, dia 03 de abril. Os dirigentes da escuderia decidiram estrear o carro depois de analisar os resultados dos testes realizados durante as últimas semanas, no Circuito de Mugello, norte da Itália. ?Os resultados dos testes em Mugello agilizaram a decisão de colocar o novo modelo da Ferrari já a partir de Bahrein, portanto, voltaremos ao ataque depois de duas corridas na defensiva?, disse o diretor geral da escuderia Jean Todt. Michael Schumacher e Rubens Barrichello disputaram as provas da Austrália e Malásia com o F-2004 e ficaram atrás do eficiente chassi da Renault. ?Estou muito contente de como reagiu a equipe e nossos colaboradores para tentar recuperar o verdadeiro nível de competitividade?, emendou.