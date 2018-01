Ferrari dá folga a Rubens Barrichello Enquanto Felipe Massa realiza testes no circuito de Monza, e Michael Schumacher treina duro para buscar o sexto título mundial da Fórmula 1, a Ferrari decidiu dar uns dias de folga para Rubens Barrichello, terceiro colocado no GP da Itália, no domingo, antes do brasileiro retornar às atividades que visam os dois últimos GPs dos Estados Unidos e Japão. ?Pensei em passar uns dias em Londres para fazer compras de Natal?, brincou o piloto. ?Na verdade vou para o Brasil para poder descansar e seguir com o tratamento nas costas?, explicou. Rubinho se queixa de dores nas costas, resultado de sua corrida no GP da Hungria. ?Se trata de uma medida de precaução. A equipe tem pilotos suficientes para completar os testes sem mim e não creio que isso vá me prejudicar nas últimas provas?, garantiu.