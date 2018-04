Ferrari decide que Massa vai testar carro em dois dias

A Ferrari decidiu alterar o seu programa para os testes em Valência, depois do cancelamento dos treinos em Fiorano, por conta do mau tempo no circuito italiano na semana passada. O brasileiro Felipe Massa iria correr com o F10, carro da escuderia italiana para a temporada 2010 da Fórmula 1, na última quinta-feira.

Massa iria pilotar a nova Ferrari, apresentado oficialmente na última semana, na segunda-feira, nos testes coletivos em Valência, e cederia o carro para o espanhol Fernando Alonso, seu novo companheiro de equipe, a partir do segundo dia de testes.

Agora, Massa vai treinar com a Ferrari no primeiro e segundo dia de treinos em Valência. Alonso assumirá o cockpit na quarta-feira, último dia dos testes coletivos da Fórmula 1 na Espanha.

A experiência de Massa na Ferrari pesou para que a escuderia decidisse alterar a programação para os treinos em Valência. A equipe disse esperar que o brasileiro seja capaz de "dar resposta imediata e detalhada em termos de uma comparação entre o F10 e F60 [carro utilizado em 2009]", explicou.