Ferrari decide sábado sobre carro novo A Ferrari deve decidir neste sábado se vai usar o modelo F2002 no GP do Brasil, marcado para o dia 31, em Interlagos. Mecânicos e engenheiros ficaram muito satisfeitos com a semana de treinos em Barcelona e admitem que o novo carro possa correr já no Brasil. ?O carro foi muito bem, muito bem?, disse Schumacher, após os treinos da manhã desta sexta-feira. ?Não apresentou o menor problema?, acrescentou ele. Schumacher fez o segundo melhor tempo do dia, atrás de Rubens Barrichello. Na sua melhor passagem, o brasileiro marcou 1:18,249, enquanto que Schumacher marcou 1min18s747. Além da Ferrari, várias equipes realizaram testes em Barcelona.