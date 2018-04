Ferrari decide substituto de Massa até quarta-feira

Badoer recebeu muitas críticas após o fiasco no domingo passado, quando chegou a ficar quase dois segundos atrás do penúltimo colocado no treino classificatório do GP da Europa. A pressão aumentou neste domingo por ter sido o último novamente, enquanto seu companheiro de equipe, Kimi Raikkonen foi o vencedor da prova. Foi a primeira vitória da Ferrari na temporada.

"É claro que a Ferrari não quer ser a última colocada. Queremos ser fortes como uma equipe", disse Domenicali. "Sobre o que vai acontecer nas próximas corridas, nós vamos anunciar dentro de três dias", completou. "Vamos levar tudo em consideração, incluindo o check up que Felipe Massa vai fazer amanhã [segunda-feira]. Aí vamos colocar na mesa todas as nossas opções".

Domenicali também disse que conversou com Massa, que já está nos Estados Unidos para fazer a avaliação médica. "Ele estava muito feliz, até brincou conosco", contou o chefão da Ferrari. "Hoje foi um grande dia depois de uma temporada tão difícil, tão dramática", afirmou, se referindo ao acidente com o brasileiro.

Porém, o dirigente evitou comentários sobre o possível substituto de Badoer. Na sexta-feira, a escuderia chegou a ironizar os rumores sobre a escolha do novo piloto. Em tom de brincadeira, citou em seu site os pilotos Fernando Alonso e o aposentado David Coulthard, além dos brasileiros Nelsinho Piquet e Bruno Senna e o supercampeão de MotoGP Valentino Rossi.