Ferrari deixa Montoya otimista Juan Pablo Montoya chegou a Melbourne, onde no domingo será realizada a primeira etapa da temporada 2002 da Fórmula 1, com uma dose extra de otimismo, proporcionada pela Ferrari, principal rival de sua equipe, a Williams. O piloto colombiano entende que a decisão dos italianos de disputar o GP da Austrália com o carro do ano passado representa uma grande vantagem para a Williams. "Eles (Ferrari) começam o campeonato com um carro que, no ano passado, tinha muita potência. Mas se não fizerem mudanças significativas nele, talvez não consigam ganhar na Austrália??, disse Montoya. A Williams, por sua vez, vai correr em Melbourne com o FW24, que mostrou bom desempenho durante os treinos de pré-temporada, deixando Montoya e seu companheiro de equipe, o alemão Ralf Schumacher, entusiasmados. O colombiano reagiu com um pouco de desdém quando se perguntaram se Michael Schumacher é o adversário a bater este ano. "É preciso vencer Michael e a todos os demais concorrentes. Mas todos pensam que a briga é para derrotar apenas Michael.??