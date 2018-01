Ferrari deixa Schumacher na mão Quando se imaginava que as equipes Ferrari e Williams iriam, hoje, exigir tudo de seus modelos 2003, como na terça-feira, as coisas funcionaram diferente. Michael Schumacher completou apenas oito voltas com a nova Ferrari, em Fiorano, em razão de possíveis problemas no motor, e Juan Pablo Montoya, com a nova Williams, ficou em último no teste de Valência, porque simulou uma corrida, estando sempre com bom volume de gasolina no tanque. A Ferrari não divulgou a causa de Schumacher quase não ter treinado hoje com a F2003, em contraste com o dia anterior, em que na estréia de pista do carro completou 78 voltas no traçado de 2.976 metros de Fiorano. Mas o site do diário esportico italiano Gazzetta dello Sport, pertencente ao grupo Fiat, como a Ferrari, informou que a causa foi um problema no novo motor 052. A melhor volta de Schumacher foi em 58seg126, enquanto o recorde da pista, estabelecido terça-feira, com o F2003, foi de 57s045. Amanhã o alemão segue treinando com o carro, previsto para estrear no Mundial apenas no GP de San Marino, dia 20 de abril. Depois de verificar que em condição de classificação a Williams FW25 já atingiu um bom nível de velocidade, conforme a quebra do recorde dos 4.005 metros do traçado de Valência, terça-feira, a equipe decidiu, hoje, verificar como o carro se comporta ao percorrer várias voltas seguidas. Montoya completou 94 voltas, divididas em blocos de 20 a 25. Com isso, o colombiano transportava, em média, 50 quilos de gasolina no tanque, além de não substituir os pneus Michelin durante o treino. Seu tempo foi o 12.º e último do dia, 1min12s98, enquanto o mais veloz do dia, Fernando Alonso, da Renault, ficou com o melhor tempo, 1min11s30. Na terça-feira Montoya registrou 1min10s15, recorde da pista. Enquanto Schumacher trabalhava na nova Ferrari em Fiorano, Rubens Barrichello testava o modelo do ano passado, F2002, em Valência, junto dos pilotos da Williams, Jordan, Jaguar, Renault e BAR. A Ferrari vai começar o campeonato com o F2002. E como com o alemão, Barrichello teve uma pane de motor. Mas antes disso deu 92 voltas e marcou o segundo tempo, 1min11s38. Também com a nova Williams, Ralf Schumacher obteve 1min11s47 (44), terceiro. Depois vieram: Giancarlo Fisichella (Jordan), 1min12s01 (53), Mark Webber (Jaguar), 1min12s45 (35), Jenson Button (BAR), 1min12s57 (58), Marc Gene (Williams 2002), 1min12s80 (60) e Montoya. Paul Ricard - Kimi Raikkonen (McLaren 2002) obteve o melhor tempo nos testes que estão sendo realizados no circuito francês, com 1min07s191 (65). Cristiano da Matta (Toyota 2002) ficou em segundo, 1min07s514 (51), David Coulthard (McLaren 2002) terceiro, 1min07s796 (72) e Ricardo Zonta (Toyota 2002), 1min09s947 (40). Renault - O italiano Flavio Briatore assumiu hoje a direção geral da equipe de Fórmula 1. Ele controlará não só a unidade de Enstone, na Inglaterra, onde são produzidos os chassis, como a de Viry-Chatillon, de onde vêm os motores. Com isso, Jean Jacques His volta a tomar conta apenas dos motores, sua grande especialidade e carência maior do projeto 2003.