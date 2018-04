Ferrari desmente contato com Montoya A Ferrari desmentiu hoje que tenha feito contatos com o piloto colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams/BMW, com o intuito de trazê-lo para a equipe italiana, na temporada de 2003, no lugar do brasileiro Rubens Barrichello. O diretor geral da Ferrari, Jean Todt, foi quem desmentiu as informações divulgadas ontem pela imprensa. ?Montoya é um bom piloto, mas não houve contato algum?, afirmou. O desmentido de Todt foi divulgado na página da Ferrari na Internet.