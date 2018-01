Ferrari deve ter carro novo na estréia A direção da Ferrari trabalha com a hipótese de Michael Schumacher iniciar a temporada com a nova Ferrari, modelo F2002, e Rubens Barrichello usar o carro do ano passado, o F1-2001. Nesta segunda-feira, o piloto alemão realizou o segundo dia de testes com a F2002, em Fiorano, mas apesar do bom tempo registrado, 58s669 (em 46 voltas), ele não superou a marca do dia anterior, 58s620, recorde do circuito de 2.976 metros. "Já chegamos à conclusão de que o F2002 é mais rápido que o F1-2001", afirmou o tetracampeão mundial da F1. Segundo o próprio Schumacher, as chances de disputar o GP da Austrália, dia 3 de março, com a nova Ferrari são de 99,9%. Como a partir de quarta-feira o alemão trabalhará com a F2002 em Mugello e o embarque dos carros para Melbourne será dia 23, existe a possibilidade de Rubinho fazer um único teste com o novo modelo. Se sua experiência com o monoposto deste ano for apenas essa, Ross Brawn, diretor-técnico da escuderia, deverá escalar o brasileiro para correr na Austrália com a Ferrari de 2001. Rubinho vem treinando regularmente com o carro de 2001. Nesta segunda-feira, em Mugello, testando pneus, ele completou 69 voltas no circuito de 5.245 metros, sendo a melhor em 1m23s065.