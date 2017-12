Ferrari deve usar F2001 na Malásia A Ferrari está testando seus carros em Mugello, na Itália. E já existe em curso uma nova novela: usará ou não o novo modelo F2002 na corrida de Sepang e depois dia 31 no GP do Brasil? "Eu não creio que a Ferrari vá correr na Malásia com o F2002. Eu não fui escalado para treinar esta semana", disse Rubens Barrichello. Até agora ele ainda não testou a F2002. Se a Ferrari estivesse pensando em usar seu novo projeto em Sepang, com toda certeza Barrichello estaria já ao menos se familiarizando com o carro. E nem é necessário ainda recorrer a F2002 já que a F2001 se mostrou, em Melbourne, mais rápido que a concorrência, apesar de eles estarem com seus modelos 2002.