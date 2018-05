Ferrari diz que deixaria Schumacher correr por outra equipe

A Ferrari não vai bloquear o caminho de Michael Schumacher se o heptacampeão mundial de Fórmula 1 decidir abandonar a aposentadoria para correr pela equipe Mercedes na próxima temporada da F1, disse à Reuters o presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, nesta segunda-feira.

O alemão de 40 anos vem trabalhando como consultor da escuderia italiana desde que se aposentou das pistas no fim de 2006, mas a mídia especializada afirma que ele está próximo de assinar com a Mercedes, que comprou a equipe atual campeã do mundo Brawn GP.

Schumacher anunciou em setembro que continuaria trabalhando como consultor para a Ferrari por mais três anos. Perguntado se a Ferrari poderia impedir um acordo do alemão com outra equipe, Montezemolo disse: "Não".

"Está claro que se ele decidir seguir outro caminho, nosso acordo [de consultoria] não será mais válido, isso é lógico. Você não pode trabalhar para um concorrente e para nós ao mesmo tempo", disse Montezemolo à Reuters em entrevista.