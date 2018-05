Ferrari diz que 'verdadeiro Schumacher' não volta à Fórmula 1

O presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, afirmou que há "duas versões" do ex-piloto alemão Michael Schumacher, e que a verdadeira não voltará a correr na Fórmula 1. O executivo comentou o possível acordo entre o heptacampeão e a Mercedes GP.

"Devo admitir que Michael Schumacher tem um perfeito irmão gêmeo: com a mesma idade, a mesma condição física aos 41 anos, a mesma paixão e determinação pela Fórmula 1", disse Montezemolo, em entrevista concedida ao jornal francês L'Equipe. "Mas ele [o irmão gêmeo] decidiu guiar uma Mercedes. O verdadeiro 'Schumi' havia me dito que encerrou sua carreira na Fórmula 1", complementou o presidente da Ferrari, que confessou estar "desiludido".

Montezemolo garantiu, porém, que tal sentimento só existe na esfera profissional, já que, nas relações pessoais, ele e o heptacampeão mundial da F-1 serão "sempre amigos".

"O Michael de verdade deixou de correr com nós e não terá o mesmo espírito com a Mercedes. A relação é de amizade, e se ele quiser deixar de ser nosso assessor não colocarei nenhum empecilho. Mas depois já não poderá voltar à marca", disse o líder da escuderia italiana, na qual o ex-piloto alemão vinha trabalhando como consultor.

Neste ano, Schumacher foi convidado pela Ferrari a substituir Felipe Massa nas últimas provas da temporada. O brasileiro sofreu um acidente no treino para o GP da Hungria, em julho.

O alemão, no entanto, não pôde assumir o posto devido a dores que sentiu no pescoço, fruto de um acidente de moto ocorrido no início do ano. "[Schumacher] tinha muita vontade de substituir Massa. Na manhã em que me disse que não poderia fazê-lo, estava destruído. E agora temos muitos fãs bravos que deixam mensagens na internet para Michael. Chamam-no de traidor", contou Montezemolo.

Segundo o presidente da Ferrari, "quando Michael saiu das pistas, em 2006, fez isto porque estava cansado de competir".

"Estava farto das viagens, da imprensa, da pressão. Agora quer voltar. O que me disseram ontem é que há uma grande, muito grande, possibilidade de ele correr pela Mercedes, mas que ainda não está 100% decidido", disse.

Caso aceite correr pela nova escuderia, que no ano passado participou do Mundial da F-1 como Brawn GP, Schumacher terá como companheiro o também alemão Nico Rosberg, ex-Williams.