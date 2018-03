Ferrari domina o 1º treino livre em Ímola Ferrari domina o primeiro treino livre em Ímola Ímola (Itália), 23 abr (EFE).- As Ferrari do alemão Michael Schumacher e do brasileiro Rubens Barrichello conseguiram os dois melhores tempos na primeira sessão de treino livre do Grande Prêmio de San Marino, quarta prova do Mundial de Fórmula Um, que será disputado neste final de semana no circuito de Ímola. Vencedor das três primeiras provas e líder do Mundial, Schumacher registrou 1:20.84 milésimos; um segundo e 359 a menos que seu companheiro de equipe, que deu 12 voltas no circuito, de 4.933 metros. Os tempos desta sessão disputada com sol e com 22 graus de temperatura tanto no ambiente como na pista foram os seguintes: .1.Michael Schumacher (ALE) Ferrari F2004 1:20.084 .2.Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F2004 1:21.443 .3.Ralf Schumacher (ALE) Williams FW26 BMW 1:22.250 .4.Anthony Davidson (GBR) BAR 006 Honda 1:22.398 .5.Jenson Button (GBR) BAR 006 Honda 1:22.448 .6.Juan Pablo Montoya (COL) Williams FW26 BMW 1:22.796 .7.Jarno Trulli (ITA) Renault R24 1:22.927 .8.Kimi Raikkonen (FIN) McLaren MP4/19 Mercedes 1:23.054 .9.Fernando Alonso (ESP) Renault R24 1:23.083 10.Ricardo Zonta (BRA) Toyota TF104 1:23.161 11.David Coulthard (GBR) McLaren MP4/19 Mercedes 1:23.197 12.Mark Webber (AUS) Jaguar R5 Cosworth 1:23.417 13.Gianc. Fisichella (ITA) Sauber C23 Petronas 1:23.528 14.Felipe Massa (BRA) Sauber C23 Petronas 1:23.562 15.Olivier Panis (FRA) Toyota TF104 1:23.790 16.Takuma Sato (JPN) BAR 006 Honda 1:24.061 17.Bjorn Wirdheim (SUE) Jaguar R5 Cosworth 1:24.152 18.Cristiano Da Matta (BRA) Toyota TF104 1:24.752 19.Nick Heidfeld (ALE) Jordan EJ14 Ford 1:24.955 20.Giorgio Pantano (ITA) Jordan EJ14 Ford 1:25.375 21.Christian Klien (AUT) Jaguar R5 Cosworth 1:25.679 22.Timo Glock (ALE) Jordan EJ14 Ford 1:26.254 23.Gianmaria Bruni (ITA) Minardi PS04 Ford 1:27.933 24.Zsolt Baumgartner (HUN) Minardi PS04 Ford 1:29.312 25.Bas Leinders (BEL) Minardi PS04 Ford 1:29.414