Ferrari domina primeiro treino livre A Ferrari dominou o primeiro treino livre para o GP da Austrália de Fórmula 1 no circuito de Melbourne. O hexacampeão Michael Schumacher foi o mais rápido com o tempo de 1min25s127, seguido pelo brasileiro Rubens Barrichello, seu companheiro de equipe, que completou a sua melhor volta em 1min25s361. O italiano Jarno Trulli, da Renault, foi o terceiro com 1min27s035. O escocês David Coulthard, da McLaren, ficou com a quarta colocação no treino, enquanto o espanhol Fernando Alonso, da Renault, terminou a prática em quinto. As Williams decepcionaram e terminaram o treino em sexto, com Juan Pablo Montoya, e sétimo, com Ralf Schumacher. Outro que não teve boa atuação foi o finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, que obteve o 12º lugar, sendo superado pelo brasileiro Ricardo Zonta, piloto de testes da Toyota, 11º classificado. Cristiano da Matta, piloto titular da Toyota, ficou com o 16º lugar.