Ferrari domina treino livre em Monza Os dois pilotos da Ferrari, Michael Schumacher e Rubens Barrichello, registraram nesta sexta-feira os dois melhores tempos no primeiro dia de treinos para o GP da Itália, 15ª etapa da temporada da Fórmula 1. Nenhuma novidade. Deve ser assim também na definição do grid, sábado, e na corrida de 53 voltas, no domingo. A Williams, como sempre, é uma ameaça distante. Schumacher marcou 1m22s433 e elogiou o trabalho da Bridgestone. "Eles produziram um pneu ainda mais constante que o usado nos testes da semana passada", disse o alemão. Rubinho obteve o segundo tempo, 1m22s658, a 225 milésimos do seu companheiro de equipe, mas ele treinou apenas na sessão da tarde. No primeiro treino, seus mecânicos cometeram grave erro na montagem do sistema de freios, o que chegou a causar um incidente. Tanto Juan Pablo Montoya quanto Ralf Schumacher, os principais adversários dos pilotos da Ferrari, carregavam volume considerável de gasolina no tanque. A Williams nunca simula uma classificação às sextas-feiras. Assim, Montoya foi o 5º e Ralf, o 7º colocado. O colombiano, sempre prudente, disse: "Acho que teremos um fim de semana interessante. Estou satisfeito com o equilíbrio do meu carro e os pneus estão se comportando de forma excelente". Jean Todt, diretor-esportivo da Ferrari, comentou que o objetivo da equipe é ter um carro nas duas primeiras filas do grid, o que demonstra uma preocupação com a evolução da Williams de Montoya e Ralf. Já a McLaren, apesar de conquistar o terceiro tempo com Kimi Raikkonen (1m23s016), não sugere ter fôlego para entrar na disputa pela pole position com a Ferrari e a Williams. "Não treinei aqui semana passada, por isso esse resultado pode ser considerado muito bom", explicou Raikkonen. Ele esteve envolvido no teste secreto realizado pela McLaren em Silverstone, que teve seus acessos bloqueados. Alguns dos componentes do modelo de 2003 já estão sendo testados. Assim como Frank Williams já adiantou que o seu modelo para o próximo campeonato será muito diferente do atual, Adrian Newey, projetista da McLaren, trabalha na mesma linha. Eles estão sob forte pressão para reduzir a distância que os separa da Ferrari. David Coulthard, o outro piloto da McLaren, rodou na pista no início da sessão da tarde e não foi além da 16ª colocação. Felipe Massa, da Sauber, 13º colocado do dia, explicou que no treino da manhã seu carro estava bem melhor que nos ensaios da semana passada, tanto que ficou em sétimo. "Mexemos no acerto à tarde e andamos para trás. Vamos voltar ao que estávamos, quando o equilíbrio e a aderência eram bons", revelou o brasileiro. Seu companheiro de equipe, o alemão Nick Heidfeld, ficou em 17º. Ao menos no primeiro dia a Michelin mostrou que pode, a exemplo de Mônaco e da Malásia, fazer a diferença no GP da Itália. Com exceção de Schumacher e Rubinho, todos os demais, até o 10º colocado, competem pela marca francesa. A dúvida é quanto à consistência desses pneus. Flavio Briatore, da Renault, não esconde que, na sua visão, os japoneses têm um pneu que é mais de meio segundo mais rápido por volta em condição de corrida. Já os times da Bridgestone reclamam que os pneus são desenvolvidos para as características da Ferrari, o que em geral não lhes serve por completo. Veja os tempos desta sexta-feira nos treinos livres para o GP da Itália. 1.Michael Schumacher (ALE) Ferrari 1:22.433 2.Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1:22.658 3.Kimi Raikkonen (FIN) McLaren 1:23.016 4.Eddie Irvine (IRL) Jaguar 1:23.460 5.Juan Pablo Montoya (COL) Williams 1:23.584 6.Mika Salo (FIN) Toyota 1:23.925 7.Ralf Schumacher (ALE) Williams 1:24.115 8.Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar 1:24.183 9.Jarno Trulli (ITA) Renault 1:24.358 10.Jenson Button (ING) Renault 1:24.396 11.Giancarlo Fisichella (ITA) Jordan 1:24.629 12.Jacques Villeneuve (CAN) BAR 1:24.833 13.Felipe Massa (BRA) Sauber 1:24.929 14.Takuma Sato (JAP) Jordan 1:24.990 15.Olivier Panis (FRA) BAR 1:25.027 16. David Coulthard (ING) McLaren 1:25.044 17.Nick Heidfeld (ALE) Sauber 1:25.541 18.Allan McNish (ING) Toyota 1:25.546 19.Mark Webber (AUS) Minardi 1:26.162 20.Alex Yoong (MAL) Minardi 1:26.365