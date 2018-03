Ferrari domina treino livre para GP da Turquia A Ferrari ditou o ritmo do treino livre desta sexta-feira para o Grande Prêmio da Turquia de Fórmula 1, com o brasileiro Felipe Massa liderando a sessão da manhã e seu companheiro de equipe e atual campeão mundial, Kimi Raikkonen, à frente na sessão da tarde. Na última parte do treino, que foi paralisada por um breve período depois de o australiano Mark Weber ter sofrido um acidente com seu Red Bull, Raikkonen fez a melhor volta em 1min27s543. Massa, na parte da manhã, cravou sua melhor volta em 1min27s323. A Ferrari tenta, no domingo, conquistar sua quarta vitória consecutiva em Istambul. O líder do campeonato, Raikkonen, vencedor de duas provas nesta temporada, realizou apenas três voltas antes do almoço devido um problema na caixa de câmbio de seu carro. No entanto, à tarde, conseguiu recuperar-se, dando 30 voltas. Massa, que tenta seu terceiro triunfo consecutivo na Turquia, ficou apenas em terceiro lugar na sessão vespertina. A McLaren cravou o segundo melhor tempo, de manhã e à tarde. O finlandês Heikki Kovalainen ficou imediatamente atrás da Ferrari na primeira sessão, e o britânico Lewis Hamilton repetiu o feito depois do almoço. Realizadas quatro provas neste campeonato, Hamilton está nove pontos atrás de Raikkonen na liderança do Mundial. Kovalainen, que na quinta-feira recebeu sinal verde para participar da corrida, marcou seu retorno ao cockpit após ter sofrido um acidente grave na prova anterior, na Espanha. O bicampeão mundial Fernando Alonso, da Renault, ficou com o quarto melhor tempo na sessão de treino da manhã, um outro sinal de que sua equipe melhorou depois de não ter conseguido vencer nenhuma corrida no ano passado. Os brasileiros Rubens Barrichello (Honda) e Nelsinho Piquet (Renault) ficara apenas em 15o e 16o lugar à tarde, respectivamente. Pela manhã, eles também andara próximos, com Barrichello em 9o e o compatriota uma posição atrás. Kazuki Nakajima, agora o único piloto japonês no grid de largada depois da retirada da equipe Super Aguri, pela qual corria Takuma Sato, ficou entre os dez primeiros nas duas sessões de treino. O polonês Robert Kubica, terceiro no campeonato, completou apenas sete voltas antes do almoço devido a um problema na suspensão traseira de sua BMW Sauber. Na parte da tarde, ficou em sexto lugar.